F1 | “Alta tensione” in Alpine prima delle qualifiche Sprint in Cina

Ancora una volta tanti problemi in Alpine. Nel team francese, che non è riuscito a passare il taglio della SQ1 nelle qualifiche Sprint del Gran Premio della Cina, ci sono stati dei guai sulla vettura di Gasly nel corso dell’unica sessione di libere, e un problema di alta tensione ha costretto i meccanici a sostituire la power unit del pilota transalpino. A Ocon invece, sulla cui vettura è stato montato un pacchetto di aggiornamenti importante, non si è riusciti a trovare l’assetto giusto, e ha già preannunciato come domani, dopo la Sprint Race, utilizzeranno il parco aperto per lavorare nuovamente sulla sua A524.

“Un venerdì mattina molto movimentato – ha ammesso Gasly. Abbiamo avuto un problema di alta tensione durante le libere, ma il team è riuscito a sostituire le batterie e la power unit prima delle qualifiche in via precauzionale. La sessione si è rivelata migliore del previsto, anche se siamo lontani dai nostri obiettivi. Gli aggiornamenti sulla vettura di Esteban sembrano essere un passo nella giusta direzione, quindi sono impaziente di averli a Miami”.

“Oggi non abbiamo sfruttato al massimo il potenziale della vettura – ha confermato Ocon. Possiamo ottenere di più, purtroppo con una sola sessione di libere non siamo riusciti a trovare l’assetto giusto in tempo per le qualifiche Sprint. Faremo del nostro meglio per migliorare nella mini gara di domani mattina e modificare la monoposto prima delle qualifiche ufficiali del Gran Premio. Faremo alcune analisi nel corso della notte e valuteremo quali modifiche saranno necessarie al set-up”.