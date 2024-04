F1 | GP Cina: Alpine per la prima volta in Q2 con Ocon e Gasly

Sabato apparentemente positivo per l’Alpine in Cina. Ocon e Gasly hanno conquistato per la prima volta l’accesso in Q2, e domani partiranno rispettivamente dalla tredicesima e quindicesima posizione nella griglia di partenza. Il francese ex Mercedes ha dalla sua anche un pacchetto di aggiornamenti che il compagno di squadra monterà a Miami, ma sembra essere un piccolissimo passo in avanti per il team con sede a Enstone. Tra l’altro, nella Sprint Race di stamattina, entrambi hanno ottenuto la stessa identica posizione poi conquistata in qualifica. Che sia il primo vero passo verso una rinascita?

“Nel complesso è stata una buona giornata rispetto a ieri e nelle gare precedenti – ha detto Ocon. Abbiamo fatto una buona gara, guadagnando quattro posizioni nella Sprint. È il nostro punto di partenza migliore dell’anno, ed entrambe le vetture sono in Q2, quindi è una sessione soddisfacente da quel punto di vista. È un piccolo passo avanti in termini di prestazioni, ma non per questo trascurabile. Guardando i tempi, c’è ancora un grosso gap da colmare rispetto a chi ci precede. Vedendo il comportamento delle gomme nella Sprint, il degrado è stato piuttosto elevato ma gestibile, quindi speriamo che ci dia la possibilità di lottare per tutta la gara e alla fine degli stint. Esamineremo quali opzioni strategiche abbiamo a nostra disposizione e cercheremo di fare progressi nel Gran Premio di domani”.

“La gara Sprint è stata piuttosto movimentata, ma per noi è stato un risultato importante – ha ammesso Gasly. Abbiamo apportato alcune modifiche aggressive al set-up prima delle qualifiche, e sapevamo che sarebbe stata una sessione difficile, dato che finora è stato complicato per noi entrare in Q2 in questa stagione. Quindi sono contento che siamo riusciti a mettere insieme un fine settimana pulito fino a questo punto, migliorando le gomme tra una sessione e l’altra. La gara di domani sarà molto interessante, soprattutto per quanto riguarda il degrado. Continueremo a spingere e cercheremo di ottenere il massimo dalla vettura nella giornata di domani”.