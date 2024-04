F1 | Alpine, Ocon e Gasly spiegano le difficoltà del fine settimana a Shanghai

F1 GP Cina Alpine – Dopo un inizio di stagione caratterizzato dalle difficoltà, soprattutto sul piano tecnico, Pierre Gasly ed Esteban Ocon sperano di sfruttare le incognite del prossimo Gran Premio di Cina per garantirsi un piazzamento all’interno della zona punti. I due portacolori del team francese, ancora a secco di top dieci, intendono sfruttare la Sprint del sabato e i pochi dati sul circuito per agganciarsi alla lotta con Sauber, Racing Bulls e Haas. Un obiettivo complesso, considerando il potenziale tecnico espresso dalla compagine francese fino ad oggi, ma che il team dovrò inseguire anche in termini di “boost” morale.

Ocon e le difficoltà del fine settimana

“Questo fine settimana è un po’ come andare su un nuovo circuito, visto che sono passati cinque anni dall’ultima volta che la F1 ha corso in Cina la scorsa settimana sono stato al simulatore a Enstone lavorando duramente con gli ingegneri per prepararmi al weekend, soprattutto perché si tratta di un weekend Sprint con meno tempo a disposizione per le prove. È stato bello familiarizzare con la pista e valutare diverse opzioni di assetto.

Il tracciato di Shanghai presenta un interessante mix di curve a bassa, media e alta velocità, oltre ad avere un rettilineo lungo un chilometro. Pertanto, è naturale che si debba trovare un compromesso tra la deportanza e la riduzione della resistenza aerodinamica in rettilineo. La gara di Shanghai segna l’inizio di due weekend Sprint di fila e il primo della stagione 2024. In passato abbiamo visto che i weekend Sprint tendono a fornire diverse variabili e ad aprire nuove opportunità.

L’andamento delle ultime gare ha dimostrato che siamo più competitivi in qualifica sul giro secco, quindi dobbiamo valutare come sfruttare al meglio il format Sprint rivisto. Tradizionalmente il degrado degli pneumatici è piuttosto elevato a Shanghai, il che porta a strategie contrastanti e ad alcune interessanti battaglie nell’ultima fase della gara. Come squadra, quindi, dobbiamo valutare attentamente la strategia degli pneumatici per ogni sessione e assicurarci di essere nella migliore posizione possibile sia per la Sprint che per il Gran Premio”.

Gasly spera di affrontare condizioni favorevoli in Shanghai

“La pista è piuttosto particolare, con lunghi rettilinei e curve molto lunghe ci sono molte sfide e sarà interessante vedere le condizioni della pista, visto che sono molti anni che la Formula 1 non vi corre. Inoltre, si tratta di un weekend sprint, il primo dell’anno, e il primo con un formato leggermente nuovo, quindi cercheremo di massimizzare tutte le opportunità che si presenteranno. Dobbiamo essere subito all’opera fin dalla prima sessione di prove per aumentare le nostre possibilità durante il weekend di gara. Il nostro obiettivo principale è quello di continuare a spingere il più possibile, rimanendo concentrati e motivati per raggiungere il resto del gruppo”.