Formula 1 | Bruno Famin: “Gasly e Ocon sono felici in Alpine”

Inizio di stagione molto complicato per l’Alpine, che in quattro gare non è riuscita a conquistare nemmeno un punto. Si sapeva che la A524 fosse molto lenta, e in Giappone è stata sverniciata praticamente da tutti, con Ocon e Gasly in balia degli avversari. Nonostante gli aggiornamenti portati a Suzuka, la monoposto non ha dato nulla di buono ai suoi piloti. Bruno Famin, team principal del transalpini ha parlato sulle pagine ufficiali della Formula 1 di questo momento molto negativo, ma per prima cosa ha voluto ringraziare i due francesi per la dedizione al lavoro e per come stiano cercando di rimediare con i loro feedback durante le sessioni al simulatore e in pista.

“Noi siamo contenti di Gasly e Ocon, e loro lo sono di noi – ha detto Famin. Parliamo con loro costantemente, siamo focalizzati sul futuro e vediamo cosa riusciremo a fare. Ci sono alti e bassi, siamo in un periodo negativo ma abbiamo un progetto forte, con una visione a lungo termine e che non ha bisogno di convincerli a restare. Vorrei sfruttare questa occasione per ringraziarli: siamo in una posizione difficile, non è l’inizio di stagione che volevamo e apprezzo quanto siano costruttivi con la squadra, non solo nella comunicazione coi giornalisti ma anche internamente. Quando si cercano soluzioni per la vettura, sia Pierre che Esteban sono molto utili”.