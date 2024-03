Formula 1 | Alpine, Ocon e Gasly prevedibilmente in ultima fila in Bahrain

Come volevasi dimostrare, l’Alpine partirà dall’ultima fila nel Gran Premio del Bahrain. Ocon e Gasly non sono riusciti a fare meglio della diciannovesima e ventesima posizione, un qualcosa di prevedibile nel team francese sin dai test, quando era emerso come la A524 fosse ben lontana dalle prestazioni persino delle altre squadre. I due piloti non fanno drammi, erano ben consapevoli della situazione e provano a spronare tutti i ragazzi del team in vista intanto della gara, visto che può succedere di tutto, e poi per i prossimi weekend.

Ocon e Gasly non demordono: “Grande lavoro per recuperare”

“Ci aspettavamo una qualifica difficile ed è andata proprio così – ammette Ocon. E’ importante capire come migliorare, e siamo riusciti a identificare i problemi della A525. Come ho detto nel team radio, ho fiducia nella squadra: in questo weekend abbiamo fatto dei progressi dai test, e anche nelle libere, ma non è stato sufficiente per arrivare in Q2. Sarà una gara lunga e saremo più vicini agli altri rispetto al giro secco: cercheremo di essere puliti, proveremo a scalare la classifica così da vedere cosa accadrà sotto la bandiera a scacchi”.

“Sapevamo che non sarebbe stato un inizio facile, ed è difficile da accettare l’eliminazione in Q1 – ha detto Gasly. Da parte mia, probabilmente, non abbiamo massimizzato tutto oggi, il mio giro era disordinato, con traffico e le gomme non erano nella finestra di lavoro corretta. Detto ciò, sarebbe stato difficile finire in una posizione migliore di questa: sappiamo a che punto siamo, la squadra sta spingendo al massimo e lavorando in maniera incredibile per fare progressi con la monoposto. La cosa importante adesso è restare uniti, mentre per la gara può sempre succedere di tutto, cercheremo di massimizzare tutto ciò che abbiamo a disposizione e trarne il meglio possibile. Dobbiamo continuare a spingere”.