Formula 1 | Alpine A524, primi aggiornamenti a Suzuka

Inizio stagione prevedibilmente disastroso per l’Alpine, ancora a secco di punti in campionato dopo tre gare disputate. Nel team francese c’era la consapevolezza di tutte queste difficoltà e che hanno portato a un cambio radicale nei ruoli tecnici della squadra praticamente subito dopo la presentazione della A524, vettura lenta, aerodinamicamente complicata e sovrappeso rispetto alla concorrenza. A Suzuka, sede del prossimo Gran Premio del Giappone in programma in questo fine settimana, arriveranno i primi aggiornamenti sulla monoposto. Nulla di eccezionale al momento, ma un primo vero passo verso il ritorno, quantomeno, in top 10, o almeno questa è la speranza nei pressi di Enstone.

“In Australia eravamo più vicini alla zona punti rispetto alle gare precedenti – ha dichiarato Bruno Famin, team principal dell’Alpine. Probabilmente era dovuto alle circostanze e alle specifiche del tracciato piuttosto che a un miglioramento delle prestazioni. Siamo ancora lontani dai nostri obiettivi, ma siamo motivati a rimettere le cose a posto. Bisogna lottare con le unghie e con i denti per riuscirci. Adesso andremo a Suzuka, e in linea con il nostro piano di sviluppo per il 2024, siamo nei tempi per apportare i primi aggiornamenti sulla A524. Non stiamo parlando di update importanti, ma per noi è fondamentale aggiungere questi elementi in modo da valutarne il potenziale e migliorare continuamente la comprensione del pacchetto a disposizione. Avremo una nuova ala anteriore, e ci sarà il primo passo verso la riduzione del peso”.