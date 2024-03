Inizio di stagione davvero disastroso per l’Alpine. La A524 è al momento la vettura più lenta del mondiale 2024 di Formula 1, lo avevamo già scritto poco dopo i test, e i risultati del Gran Premio del Bahrain non hanno fatto altro che confermare le voci giunte dal paddock di Sakhir. Altre confere invece sono arrivate nel corso del weekend appena concluso: Matt Harman e Dirk de Beer, rispettivamente direttore tecnico e capo dell’aerodinamica dei transalpini, hanno rassegnato le proprie dimissioni dopo il disastro combinato con la nuova monoposto. Il tutto è accaduto qualche settimana fa, e lasceranno il team ad aprile dopo la scadenza del preavviso. La decisione, a quanto si apprende, è arrivata ben prima della presentazione della monoposto di Gasly e Ocon. Ve ne avevamo già parlato qui.

Alpine, il caos inizia da metà 2023

Pierre Gasly durante il Gran Premio del Bahrain

Certamente un duro colpo che va ad aggiungersi ad una serie di fattori che hanno messo nel caos il team francese. Sembra un po’ quanto accaduto in Ferrari tra fine 2022 e inizio 2023, perché ricordiamo come nella scorsa stagione, Otmar Szafnauer, Alan Permane e Laurent Rossi siano stati costretti a lasciare i rispettivi ruoli nella squadra francese, con Bruno Famin prima team principal ad interim, ora in carica ufficialmente. Matt Harman era a Enstone dalla fine del 2018, quando il team si chiamava ancora Renault, ma non ha certamente aiutato più di tanto la causa in questi anni, considerando come l’obiettivo per il team ufficiale fosse quello di lottare per il mondiale. de Beer invece era già stato in passato in Renault, ed era tornato nel 2019 dopo alcune esperienze, tra le altre, con Ferrari e Williams.

Ocon e Gasly hanno detto a più riprese negli ultimi giorni come la A524 sia molto lontana dalle aspettative. Entrambi i piloti hanno ripetuto come ci sia tanto da lavorare per ritornare nelle posizioni che contano, quantomeno in zona punti, ma visti i grossi cambiamenti in atto, crediamo proprio che il 2024 possa essere uno degli anni peggiori del team con base a Enstone.