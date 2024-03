Puntare sull’esperienza o sulla gioventù? La Mercedes si interrogherà in queste gare sul profilo al quale deciderà di affidare il sedile che a fine anno lascerà libero Lewis Hamilton. L’inglese infatti lascerà la Stella per intraprendere una nuova sfida professionale in Ferrari dove prenderà il posto di Carlos Sainz. Toto Wolff discutendo sul futuro compagno di George Russell ha parlato anche di Sebastian Vettel, sottolineandone le doti umani e professionali.

Vettel ha concluso l’esperienza in Formula 1 a fine 2022, quando ha deciso di appendere il casco al chiodo dopo un’importante carriera che lo ha visto conquistare 53 vittorie, 57 pole position e quattro campionati del mondo.

“Sebastian è un ragazzo eccezionale ed è un gigante di questo sport – ha dichiarato Wolff, intervistato da Sky Germany – Penso che abbia ancora anche la velocità. Dopo tre o quattro gare dovremo decidere se puntare sulla gioventù o sull’esperienza. Oppure ottimizziamo a breve termine e diamo ai giovani più tempo per acquisire esperienza”.

Tra le opzioni in favore di Mercedes non tramonta anche la promozione di Mick Schumacher: “Anche lui ne fa parte. L’intero mercato dei piloti è aperto e lui è uno dei tanti possibili candidati, ma non l’unico”.