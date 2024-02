Formula 1 | Alpine rinnova la partnership con Banco BRB

Formula 1 Alpine* – In attesa di scendere in pista per il primo fine settimana della stagione, Alpine ha annunciato l’estensione della partnership con Banco BRB. Con sede a Brasilia, capitale del Brasile, Banco BRB offre un portafoglio completo di prodotti bancari, assicurativi e di investimento nonché un’innovativa esperienza digitale. Il logo della banca brasiliana Banco BRB occuperà un posto di prim’ordine sul muso e sulla barra commerciale delle A524 di BWT Alpine F1 Team per tutta la stagione 2024 di Formula 1.

Banco BRB, ampia presenza sulla livrea Alpine e sulle tute dei piloti

Nel corso dell’anno, Banco BRB avrà maggiore visibilità nel Gran Premio di San Paolo, comparendo sulle tute di Esteban Ocon e Pierre Gasly. Il logo si troverà anche su un esclusivo cappellino che i piloti indosseranno nel weekend di gara brasiliana. La partnership tra BWT Alpine F1 Team e BRB comprende anche un progetto di Accademia a Brasilia, sede di BRB. L’obiettivo è trasformare la capitale in un centro nazionale del motorsport, offrire ai giovani piloti brasiliani l’opportunità di accedere a categorie all’estero e contribuire a sviluppare lo sport nel Paese. Il progetto prenderà forma con selezioni che si terranno annualmente a Brasilia per scegliere le giovani speranze che saranno sostenute da BRB.

David Gendry, Vicepresidente e Direttore Commerciale di BWT Alpine F1 Team

“Siamo molto orgogliosi e felici di continuare la nostra avventura con Banco BRB, dopo il successo del primo anno di partnership. Cerchiamo di portare il nostro rapporto a nuovi livelli esplorando nuove opportunità in Sud America e, più specificatamente, in Brasile grazie alle competenze locali di BRB”.

Paulo Henrique Costa, Presidente di BRB

“È per noi un immenso piacere proseguire la partnership con Alpine in Formula 1, la categoria più prestigiosa e popolare del mondo, ma anche quella che risveglia una storica passione nel cuore del popolo brasiliano. BRP incrementa il suo impegno per lo sviluppo e il supporto allo sport con l’intenzione di consolidare il proprio ruolo di banca del motorsport con l’espansione delle sue operazioni ed attività commerciali”.

*comunicato stampa Alpine