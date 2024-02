Così come il suo compagno di squadra, anche Pierre Gasly non ha molta fiducia al momento sulle prestazioni dell’Alpine. Il paddock del Bahrain dopo i test della scorsa settimana ha bocciato la nuova A524, considerata lenta, pesante e aerodinamicamente sotto performante rispetto alla concorrenza. I piloti stessi infatti hanno confermato queste impressioni, e questo vuol dire che ci sarà molto da lavorare in vista delle prossime gare, e non è da escludere una difficoltà per il team francese di passare addirittura il taglio della Q1 nelle prime uscite stagionali.

“Sono sempre contento all’alba di una nuova stagione – ha dichiarato Gasly. Mi sento in grande forma sia fisicamente che mentalmente: ho avuto un ottimo inverno, mi sento pronto per la sfida di questo mio secondo campionato con Alpine e con 24 gare. I test sono stati molto impegnativi: ci siamo concentrati solo su noi stessi, eseguendo il programma senza troppo stress imparando sempre più cose sulla nuova macchina e il pacchetto complessivo a disposizione. Immagino che ci vorrà del tempo per noi prima di sbloccare le prestazioni che desideriamo, ma non è una sorpresa essendo un nuovo concetto. Rimango realista, so che sarà un inizio difficile per noi ma è importante identificare le aree sulle quali lavorare e migliorare”.

Alpine, le statistiche di Gasly in Bahrain

Partenze: 6

Punti conquistati in Bahrain: 26

Media punti: 4,3

Miglior posizione in griglia: 5° (2018 con Toro Rosso e 2021 con AlphaTauri)

Miglior risultato in gara: 4° (2018 con Toro Rosso)

Miglior tempo sul giro in qualifica: 1:28.448 (2020 con AlphaTauri)

Giro più veloce: 1:34.090 (2021 con AlphaTauri)

Curiosità: nel 2023 Gasly ha rimontato dall’ultimo al nono posto nel Gran Premio del Bahrain, e in questa corsa ha avuto uno stint di dieci giri nel quale è stato il più veloce di tutti, in media è stato di quattro decimi al giro più veloce del vincitore della gara, Max Verstappen.