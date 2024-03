La Mercedes sembra essere migliorata in qualifica, questo è fuor di dubbio vista la buona prestazione di Russell. Hamilton invece è arrivato solo nono, e partirà quindi dalla quinta fila oggi pomeriggio. Questo perché il sette volte campione del mondo si è totalmente concentrato sulla gara, e questo vuol dire preparare la vettura quasi esclusivamente per i long run, sacrificando il giro secco. Questo è stato il modus operandi della squadra di Brackley in questo fine settimana, ma George ha preferito un qualcosa di più equilibrato, e spera che questo non gli dia delle noie durante il Gran Premio del Bahrain. Al contrario, Lewis dovrà superare diverse macchine molto veloci, ma ha tutte le carte in regola per riuscirci.

Mercedes, tutto (o quasi) sul passo gara

“E’ stato molto difficile ottenere un buon tempo sul giro rispetto alle libere di venerdì – ha ammesso Andrew Shovlin, capo degli ingegneri di pista della Mercedes. Abbiamo modificato alcune cose nel corso della notte per migliorare sul passo gara, e questo probabilmente ci è costato un po’ di passo sul giro secco. Tuttavia è incoraggiante per la squadra vedere George conquistare la terza posizione in qualifica. Lewis non ha avuto delle sessioni pulite, sarà sicuramente scocciato da questo, dato che giovedì sembrava essere molto veloce. Al di là di questo, ci aspettiamo un buon ritmo da parte sua in gara, è senza dubbio sollevato nel vedere come la W15 abbia molto più potenziale rispetto alle due vetture che ha guidato negli ultimi anni. Durante il Gran Premio si potrà sorpassare, quindi avere un buon passo è davvero importante. Più di ogni altra cosa però sarà interessante vedere come si comporterà la vettura e dove gli altri perderanno in termini di ritmo”.