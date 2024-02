Formula 1 | Alpine, Ocon ammette: “Siamo in ritardo”

Una delle squadre più chiacchierate nel paddock del Bahrain dopo i test della scorsa settimana è l’Alpine. Il team francese infatti sembra essere molto indietro rispetto alle attese, e la A524 pare abbia molti difetti, sia per quanto riguarda il peso che il concetto aerodinamico, una monoposto ben lontana dagli standard necessari per essere davvero competitivi in questa Formula 1. Si sta lavorando dunque per correggere quei difetti nati probabilmente ancor prima che la vettura scendesse in pista in Bahrain, un po’ come accaduto lo scorso anno alla McLaren per intenderci. Vedremo se a Enstone saranno in grado di risollevarsi dopo un inizio che si preannuncia molto complicato.

“Dopo tre giorni intensi di test e tanti allenamenti, sono pronto per la nuova stagione – ha detto Ocon. Voglio gareggiare durante un weekend di gare, e anche la scorsa settimana ci sono stati un po’ di ruota a ruota nonostante fossero solo prove. Abbiamo imparato tanto sulla nuova vettura e le sue caratteristiche: è migliorata nelle ultime ore dei test rispetto alla prima giornata, quindi speriamo di vedere miglioramenti simili nel corso di questo fine settimana. Sappiamo come lavorare per affrontare la prima gara dell’anno, dobbiamo estrarre il massimo dal nostro pacchetto e portare a casa qualcosa di interessante. E’ difficile valutare l’ordine delle gerarchie dopo tre giorni di test, le squadre hanno eseguito programmi diversi e girato con carichi di carburante differenti. Sappiamo di essere leggermente in ritardo con il nuovo concetto della vettura, la squadra sta lavorando per avere le prestazioni migliori possibili nelle prossime gare”.

Alpine, le statistiche di Ocon in Bahrain

Partenze: 6

Punti conquistati in Bahrain: 10

Media punti: 1,6

Miglior posizione in griglia: 7° (2020)

Miglior piazzamento: 7° (2022)

Miglior tempo sul giro in qualifica: 1:28.419 (2020)

Giro più veloce: 1:34.354 (2020)

Inoltre, Ocon ha chiuso al secondo posto nel Gran Premio di Sakhir 2020 svolto sull’Outer Track del Bahrain nella stagione del Covid, dopo essere partito dall’undicesimo posto. Il francese sarà al suo 134° Gran Premio in carriera, ad eguagliare il connazionale Jean-Pierre Jarier (1971-1983). In Arabia Saudita entrerà nella top 50 dei piloti più esperti della storia della Formula 1.