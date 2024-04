F1 | Ocon promuove i passi in avanti della Alpine sul fronte performance

F1 Alpine Ocon – In attesa di scendere in pista a Miami, teatro del prossimo round del mondiale 2024 di Formula 1, Esteban Ocon ha promosso i passi in avanti compiuti dalla Alpine a Shanghai, precisando come la squadra sia riuscita finalmente a mostrare dei riscontri positivi, soprattutto sul piano della performance. Nonostante gli zero punti in cassaforte, Ocon e Pierre Gasly si sono garantiti il miglior piazzamento della stagione, sfiorando per larghi tratti di gara la top dieci. Informazioni positive che la squadra dovrà sfruttare per accelerare la propria crescita verso le zone di vertice della classifica.

Ocon spinge la Alpine verso il vertice

“Al momento siamo fermi a quota zero punti, ma in Cina siamo riusciti ad ottenere il nostro miglior risultato stagionale e tra l’altro con entrambe le vetture. Sono successe parecchie cose, ovviamente, ma sono dell’idea che abbiamo mostrato dei segnali molto positivi. Dobbiamo tenere i piedi ben saldi per terra, però sono soddisfatto di quello che abbiamo mostrato e soprattutto della mia guida. Resta il rammarico di non aver centrato la zona punti per appena tre secondi. La gara è stata eseguita alla perfezione e non abbiamo commesso errori, ma tutto ciò purtroppo non è bastata. La corsa è stata probabilmente la migliore dell’anno, ma la ricompensa non ci ha premiato. Ad ogni modo sono convinto che stiamo camminando nella giusta direzione”.