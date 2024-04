F1 | Mercedes, l’allarme di Allison sulla W15: “Manca bilanciamento”

F1 Mercedes Allison – In attesa di volare a Miami per il sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, James Allison ha analizzato le problematiche emerse sulla W15 in questa prima parte di stagione, precisando come la vettura di Lewis Hamilton e George Russell – fin qui rivelatasi non in linea con le aspettative di inizio anno – non abbia ancora trovato il giusto bilanciamento nelle varie condizioni di utilizzo. Una condizione che sta penalizzando i piloti, come è emerso ampiamente in Cina, e su cui la squadra (capitanata appunto dal tecnico inglese) sta lavorando in vista delle prove europee del campionato.

Allison e le difficoltà della Mercedes W15

“Stiamo lavorando ad un pacchetto evolutivo che debutterà presto sulla vettura. Inoltre, nell’immediato, avremo delle nuove componenti che sulla carta dovrebbero correggere il problema del bilanciamento che ci mette in difficoltà da inizio anno. Per quanto sia doloroso parlare dopo la Cina, ci tengo a ricordare che in futuro arriveranno delle corse dove non avremo più questo tipo di problematiche. Apporteremo dei miglioramenti alla vettura che ci permetteranno di tornare a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della classifica.

Saremo nuovamente in prima linea e a quel punto sarà nuovamente un piacere tornare a parlare alla stampa e ai tifosi. Non è per niente piacevole uscire da un fine settimana dove, anche se eseguito con competenza e in cui i piloti hanno guidato bene, la macchina non è dove dovrebbe essere in termini di competitività. La sfida che dovremo affrontare nelle prossime gare è quella di cercare di migliorare sia l’assetto della vettura sia i pezzi che portiamo”.