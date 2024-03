Bahrain – Non è una sorpresa, ma la stagione 2024 comincia esattamente così come era terminata quella precedente: Max Verstappen segna la pole, sta davanti a tutti per tutti i cinquantasette giri di gara e vince il Gran Premio del Bahrain. La Red Bull si assicura così la prima vittoria e doppietta della stagione – Perez risale dalla quinta alla seconda posizione grazie alla strategia che ha visto entrambe le RB20 su gomma soft nello stint finale. Ad essere sorpresi, però, sembrano proprio i tori che, tra gossip e qualche incertezza nelle prove libere, sembravano essere convinti di non avere questa vittoria in pugno. Di certo la prima posizione, ad oggi, è ancora tutto un affare olandese, su questo non c’è dubbio: Max segna il maggior distacco dal secondi mai segnato nella storia: 22,4s su Sergio Perez, decisamente più umano rispetto al compagno di squadra. In un Bahrain piuttosto freddo per le condizioni abituali, Max Verstappen trionfa, e l’obiettivo è continuare a farlo nei prossimi appuntamenti, ma gli avversari sono ormai agguerriti, dentro e fuori dalla squadra.

Verstappen: “Mi aspettavo che i nostri avversari fossero più vicini”

“E’ stato tutto molto piacevole, speciale, la vettura è davvero bella da guidare. Oggi eravamo un tutt’uno, l’ho sentita più mia rispetto ai giorni scorsi, sono riuscito a gestire meglio le gomme e questo ti da un certo vantaggio sul passo rispetto agli altri. Questo è uno dei circuiti che meglio si adatta alle nostre caratteristiche, ma sappiamo che Jeddah è diversa, con tante curve veloci e meno degrado. Spero che riusciremo a mostrare anche li le stesse performance. Mi aspettavo che i nostri avversari fossero più vicini – rivela Verstappen – questa vittoria dimostra che tutti noi siamo concentrati sulle performance, è questo il nostro obiettivo: ringrazio tutta la squadra che ha contribuito a questo inizio di stagione”.