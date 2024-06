Formula 1 | Alpine, in programma un test con Mick Schumacher al Paul Ricard

Il mercato piloti di Formula 1 continua ad essere in fermento. Pochi minuti fa è stato messo un ulteriore tassello allo schieramento 2025, con l’Alpine che ha ufficializzato l’accordo con Pierre Gasly per il rinnovo di contratto. Adesso la squadra francese dovrà valutare chi affiancare al suo pilota, vista la separazione annunciata con Ocon qualche settimana fa. Sul piatto ci sono diversi opzioni: due sono interne, ovvero Mick Schumacher e Jack Doohan, mentre una terza possibilità sembra si sia creata nel corso del weekend del Gran Premio di Spagna, con Carlos Sainz e il suo entourage che sembra si siano mossi nel momento in cui si è insediato ufficialmente Flavio Briatore come consulente.

Per quanto riguarda i due figli d’arte, ci sarà in programma un test al Paul Ricard a inizio luglio. A Le Castellet con la A522 del 2022 infatti, Mick scenderà in pista per una prova importante per quello che potrà essere un eventuale ritorno in Formula 1 dalla porta principale. Gli apprezzamenti del team principal Bruno Famin potrebbero essere un segnale, ma l’arrivo di Briatore cambia forse le carte in tavola, avendo carta bianca anche sulla scelta della prossima line-up. Lo stesso Doohan ha avuto gli apprezzamenti dei massimi dirigenti Alpine, ma è chiaro che avendo a disposizione l’opzione Carlos Sainz, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Intanto è in programma questo test comunque importante, poi si vedrà.