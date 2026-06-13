Formula 1 | Radio paddock a Barcellona: Alonso tratta con Alpine per il 2027

da Barcellona, Spagna

La stagione delle contrattazioni in Formula 1 solitamente inizia con il weekend di Monaco, e le prime voci non si sono fatte attendere troppo. Stando a quanto riportato da Motorsport nella giornata di oggi, Fernando Alonso sarebbe in trattativa con l’Alpine per la prossima stagione. Il campione del mondo asturiano, prossimo ai 45 anni tra un mese e mezzo, potrebbe riunirsi con il suo mentore Flavio Briatore e concludere la sua quasi trentennale carriera in F1 con il team di Enstone, riformando una coppia già vista in altri tre momenti, l’ultimo dei quali dal 2020 al 2021 prima del passaggio in Aston Martin.

La discriminante per Alonso potrebbe essere il mega pacchetto di aggiornamenti tra motore e vettura che la AMR26 dovrebbe far debuttare prima dell’inizio della stagione estiva (forse a Spa). Sono discussioni chiaramente tutte velate, ma appare improbabile, vista la situazione disastrosa del team di Silverstone, che possa esserci un ribaltamento massiccio delle prestazioni quantomeno in questa stagione. Certo, se l’anno prossimo la AMR27 partorita dal genio di Newey dovesse essere quantomeno da zona podio, e Alonso dovesse andare via, sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera tappezzata di scelte sbagliate per l’ex pilota della Ferrari.

La sensazione, però, è che Aston Martin possa fare fatica per tutta la durata di questo ciclo tecnico, al di là dei vari ADUO e aggiornamenti pem Adrian. Per questo Fernando vorrebbe un’ultima chance con una vettura competitiva, cosa che in questo momento è certamente l’Alpine, al quinto posto nella classifica costruttori, subito alle spalle dei quattro top team. Potrebbe quindi essere davvero l’opzione migliore, sulla carta, per lo spagnolo, e il pilota prescelto per cedergli posto sarebbe Colapinto, visto il contratto fino al 2028 di Gasly con la squadra francese. Staremo a vedere come si svolgerà la situazione, e anche quali conseguenze avrà per il toto mercato.

Mercato F1, ipotesi Audi o Aston Martin per Sainz

Ebbene sì, perché per uno spagnolo che cambia casacca, un altro potrebbe lasciare la Williams. Parliamo ovviamente di Carlos Sainz, il quale già a Monte Carlo non ha fatto mistero del suo guardarsi intorno per un eventuale cambio di box: “Le manifestazioni di interesse non mancano, com’è ovvio che sia in questa fase della mia carriera. Non intendo tuttavia scendere nei particolari delle singole trattative. Come ho già ribadito, la totalità delle mie energie è finalizzata a risolvere la difficile situazione tecnica che stiamo vivendo all’interno del team. Le discussioni relative ai contratti e la pianificazione delle prossime stagioni cominceranno tra qualche mese, quindi avremo modo di affrontare l’argomento al momento opportuno”.

Il Matador è rimasto certamente scottato dal progetto Williams 2026 non propriamente entusiasmante e ben al di sotto delle aspettative. Un controsenso importante visto che tutte le energie del team di Grove si erano spostate verso la vettura di quest’anno già da parecchie stagioni, e considerando anche i due podi del 2025, Carlos pensava in qualcosa di diverso, ma così non è stato. Per questo motivo, l’ex Ferrari potrebbe considerare un paio di ipotesi: una sarebbe molto rischiosa, ovvero quella di sostituire Alonso in Aston Martin, e viste le ambizioni del madrileno, mai scemate nonostante il downgrade di carriera nel passaggio in Williams, sembrerebbe alquanto rischioso puntare su una squadra che in questo momento ha delle basi tecniche nulle e con una vision per il futuro particolarmente nebulosa, sotto tanti punti di vista.

Dall’altra parte potrebbe tornare in auge la pista Audi: Sainz e la casa dei Quattro Anelli hanno flirtato per parecchio tempo dopo l’annuncio dell’addio di Carlos alla Ferrari, e sembrava la situazione più ovvia visti anche i rapporti del padre con i tedeschi. Così non è stato, perché il #55 non si è fidato subito del progetto Audi preferendo la Williams, la quale però ha certamente deluso le aspettative dello spagnolo, che a questo punto potrebbe anche tornare da Mattia Binotto, riformando una coppia voluta a tutti i costi dall’ingegnere reggiano nel periodo in Ferrari.

Le voci dal paddock di Barcellona sono molteplici, ovviamente, pensando anche a ipotesi più assurde che oggettivamente non ci sentiamo di condividere al momento. Certo è che qualcosa si sta muovendo, quantomeno nei team “minori”, mentre in McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull tutto tace, e sarebbe strano anche il contrario. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, il mercato sarà più vivo che mai, ma da metà griglia in giù.