Formula 1 | Alpine, Bruno Famin conferma l’opzione Schumacher per il 2025

Mick Schumacher può tornare in Formula 1. Il figlio della leggenda, dopo due anni in Haas come titolare e altri due a fare la riserva in Mercedes, potrebbe rientrare nel Circus dalla porta principale, ovvero con l’Alpine. Il tedesco infatti fa parte del programma WEC del team di Enstone, e così come vi avevamo detto qualche giorno fa, sta ben impressionando i vertici, tra i quali anche il capo della gestione sportiva F1, ovvero Bruno Famin, subentrato a Otmar Szafnauer lo scorso anno. Il transalpino ha fiutato evidentemente i malumori da parte di Ocon e Gasly, fulminati dalla poca competitività della A524, e al momento starebbero cercando altrove. Per questo motivo dunque, Schumino potrebbe essere una valida alternativa per la prossima stagione.

“Mick sta facendo un gran lavoro nel WEC – ha detto Famin. E’ impressionante la sua dedizione, ed è anche molto veloce, penso lo sappiano tutti. In Endurance non devi fare per forza un ottimo tempo sl giro, perché essendoci il Balance of Performance devi stare un po’ attento con la prestazione. Qui però non giudichiamo la prestazione pura del pilota, ma come si sia adattato subito alla nuova categoria. Si diceva che i piloti delle monoposto fossero egoisti, ma Mick, sin dal primo momento è stato molto collaborativo con i compagni, pronto a imparare tutto specialmente dall’Endurance e con un super spirito di squadra”.