F1 | Ferrari, Leclerc lancia l’allarme: “Stiamo perdendo punti preziosi”

F1 Ferrari – Grido d’allarme, se così possiamo definirlo, per Charles Leclerc in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Il monegasco della Ferrari, intervistato dai media internazionali al Red Bull Ring, non ha nascosto il proprio malcontento per il ritmo “blando” mostrato dalla SF-24 nelle ultime due prove di campionato a Montreal e Barcellona, evidenziando come la vettura, ad oggi, soffra e non poco nelle curve ad alta velocità.

Qualcosa emerso già parzialmente a Shanghai, all’invio di questa annata, e che dovrà spingere la compagine italiana a delle rapide contromisure, anche perchè sia lui che Carlos Sainz stanno perdendo punti preziosi nei confronti della concorrenza. Una concorrenza estremamente agguerrita viste le prestazioni costantemente in crescita di McLaren e Mercedes.

Leclerc e l’allarme per la Ferrari

“Fatichiamo nei punti ad alta velocità, ma vedremo in che situazione saremo in Austria. A Barcellona ci siamo ritrovati in una situazione non semplice, probabilmente più di quanto mi sarei aspettato, ed è un problema che dobbiamo affrontare velocemente. In Formula 1, però, non è possibile risolvere queste problematiche in modo rapido. Serve tempo e studio. La prima gara difficile della stagione è stata Shanghai, dove abbiamo visto alcune cose, e dobbiamo concentrarci su questo. Prima di effettuare questi aggiornamenti su un problema specifico abbiamo però bisogno di un po’ di tempo e purtroppo, in una gara, anche se la stagione è lunga 24 gare, dobbiamo tornare il più velocemente possibile. Stiamo perdendo punti preziosi rispetto ai nostri concorrenti e questo non va bene”.