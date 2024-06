F1 | Futuro Sainz: Alpine nuova opzione

L’arrivo di Flavio Briatore nel team Alpine in qualità di “consulente esecutivo”, potrebbe aprire le porte a Carlos Sainz che deve ancora decidere cosa fare in futuro. Fino a qualche giorno fa, si ipotizzava che lo spagnolo avesse già firmato un contratto con la Williams mentre Sauber continua a corteggiarlo per il progetto con Audi. Tuttavia, durante il weekend a Barcellona, diversi media hanno avvistato Briatore che parlava con Carlos Sainz senior. Sempre un’altra fonte ha aggiunto: “Sul motorhome Alpine si sono viste anche altre persone legate a Carlos e alla gestione della sua carriera”.

Il quotidiano El Confidencialriporta che ieri mattina, il padre di Sainz, ha incontrato di persona sia Briatore che il CEO della Renault Luca de Meo.