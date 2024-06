Formula 1 | Gasly rinnova con l’Alpine per i prossimi anni

Questa mattina l’Alpine ha confermato il rinnovo pluriennale di Pierre Gasly con il team. I dettagli dell’accordo non sono noti, ma è chiaro che il pilota sarà con la squadra di Enstone anche oltre il 2025. Il francese è alla sua seconda stagione con Alpine, e con 140 gare disputate in Formula 1, si legge nel comunicato nel team, è un pilota con una vasta esperienza in grado di portare la squadra al livello successivo a lungo termine. Nelle sue 32 presenze, Pierre ha accumulato 67 punti e portato a casa due piazzamenti di bronzo, che includono la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio del Belgio del 2023 e un memorabile terzo posto nel Gran Premio d’Olanda del 2023 a Zandvoort. Alpine, ci fanno sapere, annuncerà a tempo debito il compagno di squadra di Pierre per la stagione 2025.

Alpine, rinnovo Gasly: le parole del francese

“Mi sento davvero a casa in questa grande squadra. Mi piace essere parte integrante sia del progetto Formula 1 che della visione più ampia di Alpine Cars. Sono qui da oltre 18 mesi e il piano è sempre stato quello di costruire un progetto a lungo termine con il team. Anche se in pista finora è stata una stagione impegnativa, rimango fedele al progetto e non vado da nessuna parte. Sono contento dei cambiamenti apportati, del duro lavoro e della direzione che sta prendendo la squadra. C’è molto potenziale nel personale e nelle risorse. Sono contento per ciò quello verrà in futuro e in questo momento mi sto concentrando sui dettagli quotidiani che stiamo mettendo in campo per migliorare le nostre prestazioni”.

Alpine, Bruno Famin commenta il rinnovo di Gasly

“Il prolungamento del contratto di Pierre con la squadra ci fa enorme piacere. È un pilota con una grande esperienza in Formula 1 e continua a mostrare un enorme potenziale in pista. Per il marchio Alpine è un grande ambasciatore, e quindi siamo contenti di continuare la nostra collaborazione. Anche se questo è importante per il nostro futuro, dobbiamo tenere gli occhi aperti su ciò che ci dice il presente, ovvero concentrarci sul miglioramento del nostro pacchetto attuale. Abbiamo grandi ambizioni per la stagione in corso e lavoreremo instancabilmente per raggiungere questi obiettivi. Ci prenderemo il nostro tempo per decidere il compagno di squadra di Pierre e siamo soddisfatti delle opzioni che abbiamo sul tavolo”.