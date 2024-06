Formula 1 | Sauber, Bottas e Zhou sulla trasferta in Austria

F1 Sauber GP Austria – Tramite le colonne del sito ufficiale della Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno tracciato gli obiettivi personali e di squadra per il prossimo Gran Premio d’Austria, 11° prova del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come l’interno team farà il massimo per garantirsi i primi punti di questa complessa stagione. Gli alfieri del team elvetici intendono sfruttare tutte le occasioni che si presenteranno nel fine settimana, già a partire dalla Sprint di sabato mattina, dove potrebbero esserci parecchie sorprese soprattutto nella parte centrale dello schieramento.

Bottas e gli obiettivi per il GP Austria

“Mi sono divertito a correre in Austria da quando è stata reintrodotta nel calendario e non vedo l’ora di tornarci. La pista è emozionante, con le sue curve veloci e i cambi di pendenza, e insieme ai panorami mozzafiato e ai tifosi, è un’esperienza complessivamente piacevole. Le gare qui possono essere molto movimentate e ci sono molti punti di sorpasso, quindi può essere divertente. Anche qui ho ottenuto una serie di buoni risultati, tra cui due vittorie e alcuni podi, oltre al mio primo in assoluto nel 2014. Non riesco a credere che sia passato un decennio da allora! Guardando a Barcellona, eravamo in una posizione migliore rispetto agli eventi precedenti, ma c’è ancora del lavoro da fare per rientrare regolarmente nella top ten. Trattandosi di un evento Sprint, è importante trovare il giusto feeling fin dall’inizio del weekend e costruire le nostre prestazioni sulla base di questo”.

Zhou e le valutazioni sulla Sauber al Red Bull Ring

“È bello tornare a Spielberg. Mi sono divertito a correre qui negli ultimi anni e mi aspetto un altro weekend divertente. Il tracciato è piuttosto particolare: corto, con poche curve e grandi zone di frenata, e questo permette di assistere a un’azione emozionante in pista: il basso numero di curve significa anche che ognuna di esse è ancora più determinante per stabilire un giro in qualifica. In vista del weekend di gara, sono motivato e desideroso di tornare in pista: la nostra prestazione a Barcellona è stata decisamente incoraggiante, più vicina a quella di inizio stagione, e tutti noi, sia in pista che a casa a Hinwil, stiamo lavorando duramente per colmare il divario. Sappiamo tutti come un solo decimo possa fare una grande differenza in qualifica, e come questo sia ancora più decisivo durante un evento Sprint. Dobbiamo rimanere concentrati e dare il massimo per tutto il weekend, dando il massimo dentro e fuori la pista”.