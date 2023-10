Ferrari, Vasseur traccia l’obiettivo per il Qatar

La Ferrari vede la Mercedes a soli venti punti di distanza in classifica Costruttori e con sei GP al termine del mondiale la piazza d’onore dietro la Red Bull è un chiaro obiettivo della scuderia di Maranello. Dopo le belle prestazioni a Monza e soprattutto a Singapore, la gara di Suzuka è stata certamente più complessa per il Cavallino, superato in Sol Levante da una splendida McLaren. Ciononostante la Ferrari anche in Giappone ha rosicchiato punti ad una Mercedes che non brilla più da molte gare.

Fred Vasseur, pur consapevole delle criticità del circuito di Lusail, confida comunque di poter avvicinarsi ulteriormente in classifica alla Mercedes nel GP del Qatar.

“Andiamo in Qatar per la prima volta con le auto ad effetto suolo e complice il week-end con Sprint Race avremo una sola sessione di prove libere – le parole di Vasseur -. Per questo il lavoro di preparazione al simulatore risulterà fondamentale, contiamo di arrivare ben preparati. L’obiettivo anche stavolta è quello di raccogliere quanti più punti possibile per continuare la rincorsa al secondo posto Costruttori. Faremo il massimo per lottare al meglio nel gruppo dietro alla Red Bull”.