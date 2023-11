Alpine felice dell’entusiasmo di Schumacher per la sua nuova avventura nel WEC

Alpine Schumacher WEC – Tramite il sito ufficiale della Alpine, Bruno Famin ha raccontato il primo approccio di Mick Schumacher con il FIA World Endurance Championship, precisando come il tedesco abbia mostrato un grande entusiasmo nelle prime uscite in pista con la A424. Una condizione importante che gli ha permesso di strappare un posto da ufficiale per la stagione che scatterà nel primo trimestre del prossimo anno.

“A questo punto decisivo del programma, è con orgoglio che sveliamo i sei piloti che correranno con noi nel 2024 nella categoria Hypercar”, ha affermato Bruno Famin, vicepresidente di Motorsport Alpine. “Si apre un nuovo capitolo per Alpine nella storia dell’Endurance e ci tenevamo ad avere i profili giusti per affrontare la sfida”.

“Abbiamo creato un team che abbina gioventù, velocità, ma anche esperienza e fedeltà per rappresentare i colori della Marca nella categoria più agguerrita del Campionato. Siamo molto felici di avere Mick con noi mentre muove i primi passi nella disciplina. Il suo entusiasmo è palpabile e incoraggia tutto il team. Ma anche Nicolas, che ha seguito tutto lo sviluppo dell’auto e che avrà il ruolo di tutor nei confronti dei più giovani della scuderia che, a loro volta, hanno tutte le capacità per affiancarci e dimostrarsi performanti già dall’anno prossimo”, ha concluso.