Formula 1 | Ocon non esclude l’ipotesi Mercedes per il 2025

F1 Ocon Mercedes – Archiviata la parentesi con la Alpine, squadra da cui si separerà al termine di questo campionato, Esteban Ocon ha parlato delle opportunità che sta valutando per il medio e lungo periodo, rivelando come tra queste potrebbe esserci un clamoroso approdo in Mercedes, squadra che l’ha parecchio supportato nel corso della sua carriera.

Il francese, attualmente ancora legato da un contratto con lo junior team della compagine tedesca, accetterebbe di buon grado un’esperienza a Brackley, squadra che ambisce a tornare al vertice della classifica dopo le difficoltà delle ultime due stagioni. Ocon, ricordiamo, non ha nascosto l’ambizione di approdare alla corte di Toto Wolff, ma al momento la soluzione più concreta per il 2025 è la Haas, squadra che è alla ricerca di un profilo esperto da affiancare al giovane Oliver Bearman, pilota che quasi certamente prenderà il posto di Nico Hulkenberg già a partire dal prossimo anno.

Ocon apre all’ipotesi Mercedes

“Sono ancora un pilota dello junior team della Mercedes e la parte gestionale è ancora loro. E’ una situazione che dal 2015 ad oggi non è cambiata. Sto discutendo parecchio con Gwen Lagrue, Direttore Mercedes Young Driver Academy, ma anche con Toto e decideremo cosa è meglio per me e il mio futuro. Ci sono molte cose in ballo, tra cui la ricerca di un accordo a lungo termine. Le cose in Formula 1 possono cambiare molto velocemente, ma l’importante è assicurarsi un contratto il prima possibile”.