F1 | Prove di debutto per Jack Doohan in Canada: Alpine lo schiererà in pista nelle FP1

F1 Alpine Doohan – Prove di debutto per Jack Doohan nel prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. L’australiano delle Alpine, in attesa di scoprire se verrà “promosso” in prima squadra nel 2025, si concederà una sgambata a Montreal al volante della A524, sostituendo uno dei due piloti titolari nelle prime libere del venerdì mattino. Un’occasione importante che il 21enne dovrà sfruttare al meglio per garantirsi un piccolo vantaggio sulla concorrenza, pronta a far di tutto pur di garantirsi un sedile ad Enstone per il prossimo anno.

Doohan, le parolen in vista delle FP1 in Canada

“Non vedo l’ora di scendere in pista a Montreal per le FP1. sarà la prima volta che guiderò a Montreal, e non vedo l’ora di farlo. Sono grato al team per avermi dato l’opportunità di girare di più in pista e di familiarizzare con le macchine 2024 all’inizio della stagione. Questo mi aiuterà anche nel lavoro che sto svolgendo al simulatore, in particolare nei round europei. La mia attenzione sarà rivolta a fare il meglio per la squadra e a massimizzare la sessione per entrambi i piloti, esaminando alcuni elementi di prova e comprendendo la nuova superficie della pista”.