Formula 1 | Alpine, libere in Canada a due facce per Ocon e Gasly

Formula 1 GP Canada Alpine – Libere a due facce per Esteban Ocon e Pierre Gasly nel venerdì di libere a Montreal, teatro del prossimo Gran Premio del Canada di Formula 1. Ocon, sfruttando le condizioni mutevoli della pista, è riuscito a creare un buon feeling con la monoposto, inanellando una serie di buoni giri al volante della A524 che l’hanno portato a chiudere con l’11° riscontro. Peggio invece è andata a Gasly, 19° e mai realmente totalmente in “comfort” con il pacchetto a propria disposizione. Una condizione che dovrà spingerlo a migliorare in vista delle qualifiche di questa sera.

Alpine, Gasly sulle difficoltà del venerdì

“Nel complesso la macchina oggi si è comportata bene. Tuttavia, a causa delle condizioni meteorologiche e della forte pioggia, non abbiamo potuto fare molto rodaggio. Ma è lo stesso per tutti gli altri. Quindi ci sono tanti punti interrogativi per tutte le squadre, soprattutto con il nuovo asfalto. Vedremo cosa ci riserverà il resto del fine settimana. Ovviamente sarebbe fantastico continuare da dove abbiamo interrotto a Monaco, ma siamo consapevoli che Monte Carlo è una pista davvero unica e sappiamo a che punto siamo con le prestazioni attuali della nostra vettura. Speriamo che le condizioni meteorologiche per il resto del fine settimana possano mescolare le cose e aprirci nuove opportunità. Lavoreremo duramente per farci trovare pronti”.

Ocon e il commento sulle libere in Canada

“È stata una buona giornata, nonostante il fatto che Jack non abbia potuto girare molto nelle FP1 a causa delle cattive condizioni meteorologiche. E’ stato un peccato per lui. Nel pomeriggio abbiamo potuto guidare sia in condizioni di asciutto che di bagnato e abbiamo recuperato ciò che non è stato possibile alla mattina. In generale abbiamo raccolto alcune informazioni buone. La pista è molto migliore con la nuova superfici. È molto più divertente, quindi complimenti agli organizzatori del circuito. Speriamo che domani potremo testare adeguatamente il grip della pista. Spero che faremo delle buone qualifiche”.