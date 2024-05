F1 | Alpine, la manovra di Ocon potrebbe costargli cara: Mick Schumacher al suo posto?

Le speranze di Mick Schumacher di tornare in Formula 1 il prima possibile, potrebbero aver fatto un grande passo avanti e il suo futuro dipenderebbe infatti da Esteban Ocon. Il francese ieri è stato protagonista di una manovra pericolosa ai danni del compagno di squadra, Pierre Gasly, il quale ha puntato il dito contro Ocon, sostenendo che avrebbe violato il “rispetto” di un ordine di squadra preso prima della partenza. Il team principal dell’Alpine, Bruno Famin è andato su tutte le furie e ora il futuro di Ocon in squadra è in bilico.

“La manovra di Esteban è stata del tutto inappropriata. Impareremo da questo -ha dichiarato a Canal Plus, aggiungendo che l’incidente ha compromesso la squadra.

“Ecco perché prenderemo una decisione difficile e la prenderemo rapidamente”.

Ocon è stato punito dalla Direzione Gara con due punti di penalità sulla super licenza, oltre all’arretramento di cinque posizioni in griglia a Montreal, in programma tra due settimane. Per quanto riguarda il mercato piloti, se da un lato è certo il rinnovo di Gasly con Alpine nel 2025, non si può dire lo stesso di Ocon, il quale non ha nascosto il desiderio di cambiare team.

Proprio in merito a questo, Famin da tempo non nasconde il suo interesse per Mick Schumacher:

“Tutto è aperto per il 2025. Tutti parlano con tutti. Mick è velocissimo, ma nel WEC bisogna anche avere un buon spirito di squadra. Ha un ottimo rapporto con i suoi compagni di squadra. Sarebbe un errore non avere Mick nella lista”.

