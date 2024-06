F1 | Mick Schumacher non rinuncia al sogno della Formula 1

Mick Schumacher ammette che, nonostante sia estenuante lottare per tornare sulla griglia di partenza della F1, non è ancora pronto a lasciare andare il suo sogno. Il tedesco non corre in F1 da quando ha perso il sedile della Haas alla fine della stagione 2022, la sua seconda stagione nel Mondiale. Il 25enne ha trascorso gli ultimi due anni come pilota di riserva per la Mercedes, ma rimane determinato a sigillare un ritorno a tempo pieno in Formula 1.

“Combattere per tornare è estenuante -ha dichiarato a The Independent- ti viene presentata questa torta che è davvero buona, ma non ti è permesso mangiarla. E devi guardare tutti gli altri che la mangiano. Quindi è dura ma so perché lo sto facendo. Francamente, il modo in cui ero due anni fa non ha nulla a che fare con la persona che sono oggi. La F1 è un sogno che ho da quando avevo cinque anni e non sono pronto a lasciarlo andare. A volte ti senti come se avessi una possibilità, poi in realtà non finisce mai perché succede qualcos’altro. Gli ultimi anni sono stati un ottovolante emotivo e un po’ estenuanti. Ma sto lavorando per tornare indietro”.

Di Schumacher si parla come possibile candidato per sostituire Esteban Ocon all’Alpine la prossima stagione, dato che guida per il costruttore francese nel World Endurance Championship.

“Forse inizierò a scrivere il mio CV e lo manderò alle persone! Non è mai stato un segreto, il mio obiettivo è tornare sulla griglia di partenza. Ho dimostrato in diversi modi di essere in grado di vincere campionati. È solo una questione di adattarsi al programma di qualcuno”.

E il tedesco è convinto di poter dimostrare che gli scettici, tra cui l’ex team principal della Haas, Guenther Steiner, si sbagliano.

“Ci sono molte cose che non si sono ancora viste, soprattutto dal punto di vista della guida. C’è ancora molto da mostrare da parte mia. Si tratta di capire cosa vuole un team in questo momento. Vuoi qualcuno attorno al quale costruire una squadra? Buono per il marketing? Che stia zitto e guidi? Ci sono così tanti tipi diversi di piloti. Per quanto mi riguarda, ne sono davvero affamato. Ho solo bisogno di continuare a esibirmi nel WEC, mostrando a tutti cosa posso fare. Allora le persone sapranno cosa otterranno se mi assumeranno, e spero di essere in grado di dimostrare a tutti che hanno preso la decisione sbagliata nel non tenermi”.