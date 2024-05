Formula 1 | Russell spera in una Mercedes competitiva a Monaco

Formula 1 Russell GP Monaco – Intervistato dai media nella conferenza stampa d’apertura del prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, George Russell ha espresso un pizzico di ottimismo sul potenziale che potrà esprimere la W15 sullo Stradale di Monte Carlo, precisando come la squadra abbia compiuto un grande step in avanti rispetto alle difficoltà emerse all’inizio di questa stagione.

Rispetto al Bahrain, le novità introdotte dalla scuderia di Stoccarda hanno permesso alla vettura di Russell e Lewis Hamilton di progredire, specialmente nelle curve a media e lenta velocità, aspetto che ovviamente dovrebbe aiutare i piloti ad accorciare il gap nel confronto con Red Bull, Ferrari e McLaren. Monaco, ricordiamo, sulla carta è un circuito non favorevole per la Mercedes, ragion per cui le libere di domani offriranno già un punto di vista chiaro sull’effettivo livello di competitività della vettura in vista di sabato e domenica.

Russell confida in una Mercedes equilibrata a Monaco

“Ad Imola è emersa una vettura più equilibrata nel corso del giro. All’inizio facevamo tanta fatica nelle curve a bassa velocità, mentre oggi siamo riusciti a compiere dei passi in avanti rispetto alla Red Bull e al resto della griglia. Ferrari e McLaren hanno compiuto uno step in avanti importante e questo ovviamente non ci consente di mostrare i nostri miglioramenti, ma stiamo continuando a lavorare al massimo delle nostro possibilità. Vogliamo garantirci delle novità efficaci e in tempi rapidi”.

L’analisi del fine settimana che scatterà domani

“Monaco un tracciato impegnativo e ci sono molti fattori che possono sconvolgere i piani. Sarà importante trovare fin da subito il giusto assetto, così da sfruttare al meglio la pista. Tra le libere e le qualifiche c’è un margine di circa tre secondi, ragion per cui è importante trovare il ritmo e adattarsi alle condizioni che man mano andiamo trovando. Le pista non è delle più semplici per noi, considerando appunto le difficoltà che avevamo all’inizio della stagione, ma ci aspettiamo di poter essere più competitivi”.