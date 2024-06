F1 | Ocon furioso con Alpine: “Essere un bravo ragazzo non sempre paga”

“C’eravamo tanto amati”, si può riassumere con il titolo di un film la relazione tra Esteban Ocon e il team Alpine, ormai giunta al capolinea. Dopo essere stato licenziato dal team a fine stagione, dopo il Gran Premio del Canada, il francese ha dichiarato che la sua macchina pesa di più rispetto a quella del compagno di squadra, Pierre Gasly.

“Stiamo avendo un problema di peso sulla mia macchina da un po’ di tempo. Quindi dobbiamo cercare di gestirlo nel miglior modo possibile nelle prossime gare ma è passato un po’ di tempo da quando la mia macchina è molto più pesante di quella di Pierre”, ha spiegato Ocon a Canal Plus.

“Dovremmo fare a rotazione ma per me è così da Miami. Quando tutte queste cose si sommano, è difficile superare la Q1. Non entrerò nei dettagli, ma si tratta di qualche chilo”.

Ocon ha poi criticato il team per avergli ordinato di lasciar passare Gasly durante il GP del Canada di domenica a causa di una batteria scarica e poi di non aver scambiato le posizioni una volta che è stato chiaro che Gasly non poteva superare Daniel Ricciardo.

“Avrei dovuto finire nono alla fine. Ho fatto la mia parte rispettando le istruzioni della squadra, come ho sempre fatto. Io ho fatto il mio lavoro, la squadra non ha fatto il suo. Purtroppo si tratta di una tendenza che continuerà fino alla fine dell’anno. Non è corretto, mi prendo tutti i rischi e avrei dovuto essere nono con 2 punti. Non so da dove sia arrivata la chiamata, ma ho fatto la mia parte del lavoro”.

Quando gli è stato chiesto se pensa che Alpine lo stia deliberatamente danneggiando perché sta lasciando la squadra, Ocon ha risposto: “Do loro il beneficio del dubbio”.

È interessante notare che, sebbene fosse furioso dopo l’incidente di Ocon con Gasly a Monaco, il team principal Bruno Famin, ha perdonato la rabbia di Ocon a Montreal:

“Ha avuto una reazione un po’ calda, il che è normale. Capisco, con l’adrenalina della gara, e sono sicuro che tutto si calmerà molto rapidamente. Non ho preoccupazioni al riguardo. Sono molto contento del lavoro svolto dai piloti, sia da Esteban che da Pierre”.

Pare che Ocon abbia già firmato un accordo per il 2025 con il team Haas:

“Vedremo -ha commentato il francese- annuncerò qualcosa quando sarà il momento giusto. È un peccato che debba finire così. Essere il bravo ragazzo in Formula 1 non sempre paga e questo mi infastidisce molto”.