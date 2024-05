F1 | Russell apre all’ipotesi Antonelli: “In Mercedes chiunque è il benvenuto”

F1 Russell Antonelli – Presente alla conferenza stampa di apertura del prossimo Gran Premio di Monaco, George Russell non ha voluto chiudere la porta all’ipotesi di Kimi Antonelli per la Mercedes nel 2025, precisando come l’italiano – pilota di punta della Mercedes Academy – abbia tutte le carte in regola per scalare le gerarchie e approdare nella scuderia di Stoccarda già a partire dalla stagione 2025.

Antonelli, ricordiamo, è un pupillo di Toto Wolff e quest’ultimo non ha mai nascosto la “pazzia” di promuoverlo nel team ufficiale ciò tra 12 mesi, bruciando di fatto una tappa nel suo percorso di crescita naturale (Antonelli è approdato in Formula 2 solo quest’anno con la Prema). Una scelta mirata a dare forza al programma giovani e che permetterebbe alla scuderia otto volte iridata di prepararlo al meglio e senza troppa pressione in vista del 2026, annata dove entreranno in scena i nuovi regolamenti tecnici che sulla carta dovrebbero livellare i valori in campo tra i top team.

Russell e lo scenario Antonelli per la Mercedes

“Kimi è un pilota fantastico. Quest’anno sta gareggiando in Formula 2, ma tutti siamo consapevoli che prima o poi arriverà in Formula 1. E’ un membro del nostro junior team e vederlo scalare nelle gerarchie sarebbe una grande opportunità non solo per lui, ma anche per tutti i piloti giovani della Mercedes. Un esempio da seguire. Ad ogni modo accoglierei chiunque nel nostro team. Tutti sono i benvenuti. Inoltre ho già un compagno di squadra molto forte e quindi l’uno vale l’altro per quanto mi riguarda”.