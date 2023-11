Formula 1 | AlphaTauri mette nel mirino la Williams

Le ultime prestazioni hanno dato nuova linfa all’AlphaTauri, che nel trittico americano è riuscita a portare a casa un totale di sedici punti, accorciando notevolmente il distacco dalla Williams per la lotta al settimo posto del campionato costruttori. Il team di Faenza ha visto uno Tsunoda in gran spolvero in Brasile, ma anche Ricciardo ha dimostrato di avere un bel ritmo in gara, peccato sia stato coinvolto nell’incidente iniziale che di fatto lo ha messo subito fuori gara, visto che alla ripartenza è rimasto attardato di un giro insieme a Piastri. Nelle ultime gare, l’obiettivo sarà quello di raggiungere e superare lo storico team di Grove.

“L’obiettivo era quello di segnare punti e ridurre il gap dalla Williams, e ci siamo riusciti – ha detto Claudio Balestri, capo ingegnere delle prestazioni dell’AlphaTauri dopo Interlagos. La gara non è stata facile perché, purtroppo, dopo l’incidente al via in curva 1, Daniel ha subito un danno all’ala posteriore a causa di uno pneumatico volante. Abbiamo deciso di fermarlo e di riparare rapidamente la vettura ma, allo stesso tempo, è stata esposta la bandiera rossa e ci siamo ritrovati con Daniel a un giro dal resto del gruppo. E questa è stata praticamente la fine della sua gara. Lo abbiamo mandato in pista in attesa di un safety car o di un’altra bandiera rossa, che non sono però mai arrivate”.

“Ciononostante, ha mostrato un ritmo davvero competitivo e ci ha permesso di raccogliere dati preziosi, chiudendo la gara in tredicesima posizione. Per Yuki è stata una gara diversa. È stato fortunato a rimanere fuori dai guai al via e dopo la bandiera rossa era in decima. Per il resto della gara, ha lottato nella top ten. Purtroppo, sul finale abbiamo individuato un potenziale problema alla frizione e, per essere sicuri di portare al traguardo la vettura, abbiamo deciso di essere conservativi con il setting del cambio. In questo modo, Yuki è riuscito a chiedere al nono posto e guadagnare punti per la squadra. Adesso ci concentreremo sulle ultime due gare della stagione, con l’obiettivo di migliorare la nostra posizione nel campionato costruttori”.