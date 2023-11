F1 | GP USA, respinta la richiesta di revisione della Haas

Niente da fare per la Haas. La richiesta di revisione della scuderia americana, presentata nei giorni scorsi, non ha prodotto nessun stravolgimento della classifica finale del Gran Premio degli Stati Uniti disputato lo scorso 22 ottobre sul tracciato di Austin. Il team di Kannapolis aveva infatti richiamato l’attenzione della FIA per la violazione dei track limits a curva 6 dei quali si sarebbero “macchiate” le Williams di Logan Sargeant e di Alexander Albon, l’Aston Martin di Lance Stroll e la Red Bull di Sergio Perez.

L’udienza fissata nel pomeriggio odierno, nella quale hanno presenziato i rappresentati della FIA e dei team, non ha portato novità. La classifica dunque resta inalterata, con la Haas che rimane ferma all’undicesimo posto con Nico Hulkenberg e al quattordicesimo con Kevin Magnussen.