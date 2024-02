Formula 1 | Alonso sorpreso dal passaggio di Hamilton in Ferrari

Nel giorno della presentazione dell’Aston Martin, Fernando Alonso ha parlato con alcuni media della nuova stagione. La AMR24 è un’evoluzione importante della vettura dello scorso anno, e dopo gli otto podi conquistati, lo spagnolo punta al ritorno alla vittoria in un Gran Premio, cosa che gli manca da Spagna 2013, quando era a bordo della Ferrari. A proposito della Rossa, il due volte campione del mondo è stato anche interpellato in merito al passaggio di Lewis Hamilton a Maranello nella prossima stagione.

“E’ stata certamente una sorpresa – ha dichiarato Fernando. Lewis era molto legato alla Mercedes, e non conosco i motivi di questa sua decisione, ma al momento sinceramente non gli do molto peso, anche perché manca ancora un anno prima che salga su una Ferrari. Onestamente, sembra che fino a qualche mese non fosse nei suoi sogni da bambino guidare per la Rossa, aveva altre aspettative, ma spero si goda l’esperienza in Ferrari, perché è speciale, ma solo se vinci, perché lì devi vincere. Forse porterà quello che manca alla Scuderia per conquistare il mondiale, è da qualche anno che hanno una vettura competitiva”.