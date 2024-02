Formula 1 | Ferrari, domani è il giorno della SF-24

La Ferrari è pronta a togliere i veli alla SF-24, la vettura che necessariamente dovrà cancellare le delusioni della scorsa stagione di Formula 1 per i tifosi della Rossa. Domani a mezzogiorno la Scuderia di Maranello svelerà al mondo la nuova vettura di Charles Leclerc e Carlos Sainz, oltre a percorrere anche i primi chilometri in pista sul tracciato di Fiorano. Lo scorso anno c’erano tante attese sulla SF-23, vedendo anche le buone prestazioni del 2022, poi però, appena toccata la pista, il buio più totale per una delle stagioni più complicate della storia della Ferrari, e questa volte si spera possa andare diversamente. Come sempre, qui sulle pagine di Motorionline vi terremo aggiornati minuto per minuto sulla nuova monoposto italiana, con i commenti dei piloti, del team principal Frederic Vasseur e con foto e video ufficiali.



