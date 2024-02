Ferrari | Presentazione SF24 in LIVE STREAMING [VIDEO]

Diretta Presentazione Ferrari SF24 Tifosi ferraristi è arrivato il momento! Tra qualche ora conosceremo la nuova monoposto Ferrari SF24 con la quale gareggeranno Charles Leclerc e Carlos Sainz in questa stagione che ormai è alle porte! Potrete seguire il live streaming di Sky Sport F1 a questa pagina a partire dalle 11:30. Vi ricordiamo che al termine della presentazione, Charles Leclerc e Carlos Sainz si metteranno al volante della SF24 nella pista di Fiorano. La prossima settimana vedremo in azione i piloti nella tre giorni di test che si disputeranno in Bahrain dal 21 al 23 febbraio.

C’è molta attesa per questa stagione ma gli occhi sono ovviamente puntati già al 2025 per l’arrivo di Lewis Hamilton che prenderà il posto di Carlos Sainz, determinato a chiudere al meglio questi tre anni a Maranello. Nel frattempo però c’è una lunga stagione con 24 Gran Premi da disputare e con l’obiettivo di dare del filo da torcere alla Red Bull che indubbiamente parte già come favorita per il titolo. Ora però è il momento di dedicarci alla presentazione della Ferrari SF24. Buona visione!



