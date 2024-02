DIRETTA F1 | Test Bahrain 2024: la terza giornata LIVE [LIVE TIMING E VIDEO]

Diretta Test Bahrain Day 2 – Amici di Motorionline buongiorno e benvenuti alla terza e ultima giornata di test ufficiali Formula 1 in Bahrain. A partire dalle 8 fino alle 17 vi racconteremo tutto quello che accade in questa giornata che sarà cruciale per team e piloti. Infatti non ci saranno più test a disposizione durante l’anno e quindi oggi bisogna giocarsi il tutto per tutto perché la prima gara del Mondiale è ormai dietro l’angolo. Sabato 2 marzo infatti si disputerà il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente di sabato in osservanza del Ramadan. Nella giornata di ieri abbiamo visto un’ottima Ferrari ma va detto che non ha preso parte ai test Max Verstappen e quindi è giusto non creare false aspettative.

Ora facciamo parlare la pista! Fino alle 12:05 tramite questa pagina potrete seguire i test con la diretta Sky Sport F1.

