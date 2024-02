Test F1 Bahrain, Sainz ancora al comando dopo l’ultima mattinata di lavoro [ORE 13.30]

Test F1 Bahrain – Carlos Sainz ha ottenuto il miglior crono nell’ultima mattinata di lavoro pre-season sul tracciato del Bahrain.

Dopo il tempo più veloce ottenuto nella sessione andata in scena ieri, lo spagnolo si è confermato al comando con la SF-24, fermando il cronometro sull’1’31″247, circa due decimi più rapido della Red Bull di Sergio Perez. Entrambi su gomma C3, il primo ha completato 71 tornate – a conferma della buona affidabilità mostrata dalla Rossa in questa tre giorni – mentre il secondo si è fermato a 51 giri.

In terza posizione, lontano sette decimi dalla vetta, troviamo Lewis Hamilton con una Mercedes ancora in cerca del miglior bilanciamento, soprattutto sul giro secco, seguito a ruota da Lance Stroll, Lando Norris e Alexander Albon, fin qui autori di poche tornate nel corso della mattina. Max Verstappen, salito in vettura alle 12 in sostituzione di Perez, si è piazzato settimo, mentre a completare la top dieci Kevin Magnussen, Esteban Ocon e Valtteri Bottas.

Da notare che la fuoriuscita di un tombino nel terzo settore nelle prime ore di questa mattina ha portato gli organizzatori a rimuovere la solita pausa pranzo dalle 12.00 alle 13.00. I piloti, quindi, gireranno senza sosta fino alle 17.00 ora italiana.