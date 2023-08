Formula 1 | Alonso entusiasta del primo podio della carriera a Zandvoort

Formula 1 GP Olanda Aston Martin Alonso – Grande entusiasmo per Fernando Alonso al termine dell’ultimo Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, 14° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo, secondo sul traguardo, è riuscito a sfruttare una AMR23 “rinata” grazie alle novità tecniche introdotte dalla squadra in Olanda, garantendosi punti importanti non solo per la classifica del mondiale Piloti, ma anche per quella Costruttori.

“E’ stata una gara molto intensa, soprattutto all’inizio con la pioggia che è scesa dopo circa metà giro”, ha affermato lo spagnolo dell’Aston Martin. “Ci siamo fermati un giro in ritardo, ma alla fine ci siamo adeguati alla scelta del leader della corsa. La vettura è stata piacevole da guidare, nonostante le condizioni mutevoli, e oggi potevo contare su una grande fiducia. Voglio ringraziare i tanti fan che hanno animato questo fine settimana a Zandvoort, raggiungere il podio in questo tracciato speciale è unico”.

