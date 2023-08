F1 | Ferrari, Sainz ha montato gomme usate negli ultimi giri

Più del quinto posto era onestamente complicato per Carlos Sainz, il quale ha avuto a che fare con una Ferrari che non si è mai adattata di fatto alle caratteristiche del tracciato di Zandvoort. Il pilota spagnolo ha collezionato un’ottima prestazione specialmente a inizio gara, quando in condizioni miste si è messo nella posizione per poter lottare con piloti che obiettivamente sono stati più veloci per tutto il fine settimana. Difficile invece gestire l’ultima ripartenza con gomme intermedie, non avendone più di nuove rispetto agli avversari, e per questo la quinta posizione è la migliore possibile dopo un weekend tremendamente complicato per lui e la Ferrari.

“Nell’ultimo stint abbiamo dovuto utilizzare una gomma intermedia usata ieri in qualifica – ha ammesso Sainz. Sapevo che quei sette giri sarebbero stati molto duri per me, dovevo tenere duro con Hamilton dietro, e penso sia stato un bel risultato visti gli pneumatici praticamente finiti. Ho massimizzato il risultato, perché per tutta la gara ho lottato con macchine che sono state più veloci di noi per tutto il weekend, specialmente all’inizio con condizioni miste abbiamo fatto la differenza, ci siamo messi in una buona posizione”.

“La lotta per il podio non ci ha mai riguardato, era troppo lontano per il passo che avevamo, ma sono contento di aver lottato con gente che in questo fine settimana era molto più veloce di noi. Sono più fiducioso per Monza, penso che la performance possa ricalcare quanto visto a Spa. Sappiamo che su circuiti come Zandvoort o Singapore soffriamo, ma per la prossima settimana mi aspetto cose migliori”.