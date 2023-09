F1 | Sebastian Vettel non esclude un ritorno in Formula 1

Sebastian Vettel è tornato su una vettura di Formula 1 nei giorni scorsi al Nurburgring per un evento speciale riguardante anche l’utilizzo dei carburanti a zero impatto, cosa che di fatto è accaduta con la sua Red Bull RB7,vettura che lo ha visto diventare per la seconda volta campione del mondo nel 2011. Dopo l’esibizione, Seb è stato intervistato da Martin Brundle di Sky, il quale gli ha chiesto se pensa di poter tornare un giorno in Formula 1 come pilota titolare. Beh, la risposta del quattro volte iridato ha lasciato tutti un po’ sorpresi. Ricordiamo che Vettel si è ritirato poco meno di un anno fa, e ha rischiato di risalire in monoposto già in Bahrain per sostituire l’infortunato Stroll, poi recuperato per la prima gara della stagione.

“Non posso dire di no – ha detto Seb. In realtà non è una cosa che puoi sapere: credo che se questa domanda fosse stata fatta a Kimi, Fernando o Mansell, probabilmente alcuni ti avrebbero detto che non sarebbero mai tornati, ma alla fine non è stato così e li abbiamo visti di nuovo correre, quindi non posso escluderlo adesso. Non ho molto tempo davanti a me, ho 36 anni e sarei ancora in grado di affrontare questa sfida, ma tra dieci anni ad esempio non sarà più possibile. Dipende tutto dalle opportunità che ti vengono offerte, ma al momento non ci penso”.

Sebastian Vettel sulla sua RB7 al Nurburgring – Red Bull Content Pool

“Sono ancora focalizzato su quello che vorrò fare dopo la carriera da pilota, penso che per uno sportivo sia la sfida più grande. Voglio restare in forma, me lo sono imposto, ma non lo faccio perché penso di essere chiamato per sostituire qualcuno. Ritorno sulla mia Red Bull? Sto comunque bene, avrei dovuto solo lavorare sul collo, non l’ho fatto abbastanza per chi deve guidare in pista, ma per il resto tutto è andato bene”.