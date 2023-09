Formula 1 | Mercedes, Russell in conferenza: la speranza è avvicinarsi alla Red Bull

Si parte con il weekend del Gran Premio di Singapore, la prima tappa dell’ultima di fatto parte di stagione che ha inizio dopo la trafila europea. A Marina Bay, la Red Bull resta chiaramente la favorita, ma alle sue spalle ci sono diversi team che sperano di avere la meglio l’un l’altro, e chissà, dare fastidio a Verstappen e Perez qualora dovesse esserci l’occasione. Tra queste squadre troviamo la Mercedes, con un George Russell carico e che accoglie al meglio le modifiche fatte alla pista, le quali dovrebbero creare un punto di sorpasso in più, cosa che non guasta mai quando si corre su un cittadino con zone particolarmente strette e sfidanti.

“Le modifiche apportate alla pista dovrebbero renderla ancora più emozionante – ha detto Russell in conferenza stampa. Speriamo si venga a creare un punto di sorpasso in più rispetto a quello di curva 5, che fino allo scorso anno è sempre stato di fatto l’unico presente nella vecchia configurazione del tracciato. Il giro dovrebbe essere di circa nove secondi più veloce rispetto al passato, e per il secondo posto nel mondiale costruttori sarà una battaglia serrata, dove i dettagli faranno la differenza. Speriamo di avvicinarci di più alla Red Bull in questo weekend”.