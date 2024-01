Formula 1 | Ufficiale la data di presentazione della nuova Mercedes

La Mercedes ha confermato che la vettura del 2024 sarà presentata il prossimo 14 febbraio a Silverstone, in un evento trasmesso in diretta. La nuova monoposto di Hamilton e Russell si chiamerà Mercedes-AMG F1 W15 E Performance, più semplicemente W15, e potrete seguire il lancio della vettura sulle nostre pagine, con tanto di foto, interviste e live. Metteremo a disposizione anche la scheda tecnica della monoposto e tutti i profili principali del team, compresi ovviamente piloti e figure chiave, oltre che di Toto Wolff. Il giorno prima sarà la volta della Ferrari, la quale sarà svelata al mondo il 13 febbraio, mentre per la Red Bull la data è quella dell’8 febbraio, ma come di consueto a Milton Keynes ci sarà un evento più per gli sponsor che per altro, e la vera monoposto la vedremo soltanto in Bahrain in occasione dei test pre-stagionali.



