F1 | Mercedes, Wolff pensa che Hamilton sia ancora il migliore

Non si vincono 103 GP e sette titoli per caso, ma perché ci sono abilità superiori. E’ questo il pensiero di Toto Wolff su Lewis Hamilton. Il team principal della Mercedes reputa il campione britannico ancora il più forte di tutti, ed è convinto che con l’auto giusta Lewis potrebbe coronare il sogno dell’ottava corona iridata.

In una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport Wolff ha parlato dei suoi piloti, elogiando anche l’approccio di Hamilton, il quale si è interrogato su se stesso dopo le difficoltà della Mercedes nell’ultimo biennio. Ma il manager austriaco non ha dubbi: Hamilton a dispetto dell’età ha ancora la classe per tornare davanti a tutti.

“Hamilton può vincere l’ottavo titolo. Lo sottolineo con forza – le parole di Wolff alla Gazzetta -. C’è un motivo per cui Lewis ha battuto tutti i record e conquistato sette Mondiali: perché la sua abilità è di un livello superiore. Se gli daremo una buona vettura di cui può fidarsi può tornare davanti a tutti. E i dubbi, in chi vive di performance elevatissime, sono necessari: interrogarsi spesso è una parte importante del carattere, che aiuta a migliorare e crescere. Tutta la gente straordinaria che ho incontrato nella vita è fatta così”.