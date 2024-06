F1 | Racing Bulls in Canada per ridurre il distacco dall’Aston Martin

Il cammino della Racing Bulls fino a questo momento può considerarsi certamente positivi. Con 24 punti conquistati in otto gare, la squadra di Faenza ha già migliorato e non di poco le prestazioni dello scorso anno, quando a in tutto il campionato di punti ne guadagnò soltanto 25. Adesso nel mirino c’è l’Aston Martin, quinta in classifica costruttori a sole venti lunghezze di distanza. Di questi tempi, nel 2023 i due team erano ai lati opposti dello schieramento, con le monoposto verdi a contendersi podi in ogni gara, mentre quella che fu AlphaTauri aveva appena due punti. Adesso le cose sono profondamente diverse, grazie anche alle prestazioni di Yuki Tsunoda, il quale sta spingendo al massimo la VCARB01.

“Dopo due brevi settimane in Europa, torniamo in Nord America per il Gran Premio del Canada – ha detto Alan Permane, racing director della Racing Bulls. Il tracciato richiede un certo compromesso nell’assetto della vettura, con curve a bassa velocità e cordoli che richiedono corrispondenza, ma anche rapidi cambi di direzione che necessitano di una macchina più rigida e più puntata. I lunghi rettilinei ci porteranno a una riduzione del livello di resistenza aerodinamica rispetto alle ultime gare. Vogliamo prolungare la striscia di punti con la nostra vettura 2024″.