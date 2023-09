Formula 1 | Verstappen in pole position a Suzuka: gli highlights delle qualifiche [VIDEO]

Formula 1 GP Giappone highlights qualifiche – Vi riportiamo i momenti più belli della sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una Q3 mai messa in discussione dai rivali, Max Verstappen è riuscito a conquistare la pole position sul tracciato di Suzuka, infliggendo distacchi abbastanza importanti a tutti i concorrenti diretti per le posizioni di vertice della classifica.

L’olandese, infatti, si è issato al comando della graduatoria con sei decimi di distacco su Oscar Piastri, bravo a beffare di qualche millesimi la MCL60 del compagno di squadra, Lando Norris. Quarta posizione per un ottimo Charles Leclerc, seguito a ruota da Sergio Perez, Carlos Sainz e Lewis Hamilton, oltre che dall’altra Mercedes di George Russell. Completano la graduatoria dei primi dieci Yuki Tsunoda e Fernando Alonso. Appuntamento a domani, ore 7.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questo Gran Premio del Giappone sul tracciato di Suzuka.