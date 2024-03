Ferrari | Vasseur non nasconde la delusione per i problemi di Leclerc in Bahrain

Primo podio stagionale per la Ferrari. Carlos Sainz è arrivato infatti al terzo posto nel Gran Premio del Bahrain, a pochi secondi da Sergio Perez, secondo, ma lontano ben 25 secondi da Max Verstappen, vincitore della sua 55.ma gara in carriera. Frederic Vasseur, team principal della Rossa non nasconde la delusione per il mancato secondo posto che i due Cavallini avrebbero potuto ottenere, specialmente per via del problema avuto sulla SF-24 di Charles Leclerc, il quale ha dovuto fare i conti con un guasto all’impianto frenante dopo pochi metri, e per questo non è riuscito a fare meglio del quarto posto.

Vasseur: “Problema Leclerc per tutto il Gran Premio”

“Sinceramente speravamo in un risultato migliore, ma un problema ai freni ha rallentato Charles – ha detto Vasseur. Tutto considerato, abbiamo ottenuto il massimo realisticamente possibile. La partenza di Carlos non è stata perfetta, ma poi ha messo in atto un grande recupero arrivando a lottare con Perez fino al termine della gara. Sapevamo che nel finale noi saremmo stati su pneumatici Hard mentre Checo sarebbe stato sulle soft: il nostro proposito era mettergli pressione e l’abbiamo fatto fino all’ultimo giro ma non è stato abbastanza”.

“I problemi di Charles in frenata sono durati per tutto il Gran Premio e a causa di questo nelle prime fasi ha spiattellato i pneumatici costringendoci ad anticipare la sua prima sosta ai box. Investigheremo le cause del problema, che ci ha costretto a temperature di esercizio non ideali. Per tutto il weekend siamo andati bene sul giro veloce, mentre sul ritmo gara dobbiamo progredire se vogliamo arrivare a competere con la Red Bull. Detto questo, considero questa gara una buona base di partenza visto che rispetto a un anno fa il nostro ritardo è notevolmente ridotto. Continueremo a sviluppare la SF-24 e sono fiducioso di arrivare a combattere spesso per la prima posizione”.