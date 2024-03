Bahrain – Fernando Alonso conclude la prima gara della stagione in nona posizione, portando a casa due punti per l’Aston Martin. Proprio sul circuito di Sakhir, lo spagnolo aveva conquistato il primo podio della scorsa stagione, il primo della sua avventura con la squadra di Lawrence Stroll. Le performance della AMR24 non sembrano essere allo stesso livello della sua predecessora, e nella lotta con Mercedes e McLaren lo spagnolo non riesce ad avere la meglio. Nonostante una strategia abbastanza anomala – è l’unico ad allungare gli stint nella speranza di una Safety Car – Fernando termina comunque in zona punti davanti al compagno di squadra Lance Stroll.

Alonso: “Speravamo in una Safety Car”

“Sono felice di aver conquistato dei punti oggi, ci aspettavamo questo risultato. E’ stata una gara abbastanza solitaria per noi, avevo un bel gap sia davanti che dietro di me. Pensavamo di poter allungare entrambi gli stint, sperando in una Safety Car, ma ci è andata male – ha spiegato Fernando – credo che dovremo capire come mai ci sono delle discordanze sulle performance nel giro secco e in gara. Ho fiducia nella squadra, penso che potremo continuare a migliorare durante questa stagione, magari già in Arabia Saudita la prossima settimana”.