F1 | Aston Martin, rimonta di Stroll dal fondo alla zona punti

Bahrain – Lance Stroll conclude il primo gran premio della stagione in decima posizione, nonostante l’incidente in cui è rimasto coinvolto al via. Il canadese, dodicesimo in griglia, è riuscito a tenersi fuori dai guai allo scattare del semaforo verde, ma in curva uno la sua Aston Martin è finita in testacoda in seguito ad un tamponamento ad opera della Haas di Nico Hulkenberg. Lance si trova così costretto a tornare ai box e a ricostruire la sua gara dall’ultima posizione, riuscendo comunque a rientrare in zona punti, alle spalle del compagno di squadra Fernando Alonso. Ottima prova da parte di Stroll, che riporta la vettura davanti conquistando un punto.

Stroll: “Mi sono concentrato sulla gestione gomme”

“E’ bello conquistare un punto dopo essermi ritrovato in ultima posizione nel giro di partenza. Ho fatto una buona partenza, ma poi sono stato tamponato da Nico Hulkenberg e sono finito sul fondo. Sapevamo che sarebbe stata una lunga rimonta ma mi sono concentrato sulla gestione delle gomme e sono riuscito a fare qualche sorpasso. Anche il team mi ha aiutato con una ottima strategia. Sappiamo che c’è del lavoro da fare per lo sviluppo della AMR24, per cercare di sbloccare le nostre performance, ma ci aspetta una lunga stagione e continueremo a spingere”.